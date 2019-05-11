شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 11-5-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2019، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 614 جنيها للجرام. أسعار الذهب فى مصر اليوم: أسعار الذهب فى مصر اليوم: عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها للجرام عيار 18 سجل اليوم 526 جنيه للجرام عيار 24 سجل اليوم 702 جنيه للجرم Advertisements الجنيه الذهب 4912 جنيها أوقية الذهب 1285 دولارا سعر الذهب يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم 11-5-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.