الان تتابع 67.1 مليار ريال التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق الأسهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

بلغت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2018 نحو 67.106 مليار ريال، مقارنة بـ59.308 مليار ريال وزعت عام 2017، مسجلة ارتفاعا نسبته 13.1%، ما يعادل 7.798 مليار ريال.

وحسب بيانات الشركات في موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول”، فإن عدد الشركات التي أعلنت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بلغ 66 شركة، مقارنة بـ88 شركة في عام 2017 أي بتراجع 25% بما يعادل 22 شركة.

ورغم التراجع في عدد الشركات التي أعلنت توزيعات نقدية لعام 2018 مقارنة بـ2017، إلا أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات العام الماضي ارتفعت بنسبة 13.1% مقارنة بالتوزيعات النقدية عن 2017.

في حين أن عائد التوزيعات النقدية للشركات المدرجة التي أعلنت توزيع أرباح نقدية خلال عام 2018 بلغ نحو 4.4 في المائة، وذلك عند مقارنة التوزيعات النقدية بالقيمة السوقية للشركات، التي وزعت أرباحا نقدية. أما عند مقارنتها بالقيمة السوقية للسوق كاملا، فإن النسبة تبلغ 3.6%.

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وتوجد ست شركات حتى يوم أمس لم تقر جمعيتها العمومية التوزيعات التي أوصت بها، والشركات هي “أسمنت ينبع” توزيعات النصف الثاني 2018، وشركة سدافكو توزيعات النصف الثاني من سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وشركات ولاء للتأمين وبوبا، والبابطين، ودور.

وبتوزيع عائد التوزيعات النقدية لعام 2018 على الشركات، جاءت شركة التعمير الأكثر من حيث العائد، حيث بلغ عائد التوزيعات النقدية مقارنة بالقيمة السوقية نحو 7.4%.

تلتها “الأندلس العقارية” بنسبة 7 في المائة، و”التموين” بنسبة 6.9%، و”السعودية للخدمات الأرضية” 6.8%، و”أسمنت السعودية” 6.7%، و”الصحراء” بنسبة 6.6%، و”الاتصالات” بنسبة 6.5%، و”ساب” بنسبة 6.0%، و”طيبة”، و”ينساب” بنسبة 5.9% لكل منهما.

يشار إلى أن قيمة الأرباح المجمعة لـ169 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2018، بلغت نحو 105.99 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 1.3% بما يعادل 1.37 مليار ريال، مقارنة بـ104.63 مليار ريال خلال عام 2017. والأرباح المجمعة لهذه الشركات سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

كما سجلت أرباح الشركات نموا للعام الثاني على التوالي، إذ ارتفعت 1.3% في 2018، و10% في عام 2017، وذلك بعد أن سجلت تراجعا خلال عامين متتاليين هما 2015 بنسبة 13.1%، و2016 بنسبة 4.5%.

على صعيد القطاعات المدرجة فيها الشركات، سجلت ستة قطاعات من أصل 15 قطاعا نموا في نتائجها المالية لعام 2018 مقارنة بعام 2017، منها قطاع واحد قد عكس نتائجه العام الماضي من خسائر قد مني بها في عام 2017 إلى أرباح في عام 2018.