كتب- أحمد السيد:
قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل.
وكانت وزارة المالية بدأت منذ الشهر الجاري تطبيق التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والخدمات الحكومية لأكثر من 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفرضت الوزارة مصروفات إدارية على الراغبين في عدم السداد إلكترونيًا.
وبحسب تقرير منشور على موقع الوزارة فإنها قررت بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة...
كانت هذه تفاصيل خبر "المالية" تخفض غرامة الدفع "الكاش" وتؤجل بدء تحصيلها إلى 16 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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