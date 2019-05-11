تعرف على أسعار السلع التموينية المقررة مايو الجاري

محمد صبيح

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر مايو الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وبقالي التموين. وجاءت الأسعار على النحو التالي: - كيلو السكر.. 9.5 جنيه. - زجاجة زيت خليط كارن.. 19 جنيهًا. Advertisements - كيلو أرز معبأ.. 9 جنيهات. - كيس مكرونة معبأ 500 جرام.. 4 جنيهات. - علبة جبن تترا باك.. 9.5 جنيه. - صلصة 300 جم.. 4.75 جنيه.

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