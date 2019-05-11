صفقة العمر.. استبدل أي هاتف قديم بآخر جديد.. واحصل على 100 دولار من جوجل

على الرغم من أن المفاجأة كانت معلنة قبل أشهر، إلا أن جوجل كشفت رسميًا عن هواتفها الذكية متوسطة المدى Pixel 3a و Pixel 3a XL في مؤتمر مطوري I/O من جوجل هذا الأسبوع، وكما هو متوقع تصميمات كل من الهواتف الجديدة تعكس تصميم Pixel 3 القياسي، لكن مع انخفاض المواصفات والإمكانيات المألوفة، تمكنت الشركة من طرحه بسعر أقل بكثير مما تقوم Apple وSamsung بإعلانه عن منتجاتهما.

ونتيجة لذلك فإن كلا من Pixel 3a وPixel 3a XL يقدمان مقترحات قيمة مقنعة مقارنة بالمنافسين، ولإضفاء المزيد من التحلية على الصفقة، تمنح جوجل مالكي iPhone الفرصة لدفع أقل (أو لا شيء على الإطلاق) إذا كانوا على استعداد...