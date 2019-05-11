الان تتابع ترامب يعتمد آلية جديدة لزيادة الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.
وقال ممثّل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن: “الرئيس طلب منّا أيضًا أن نُطلق آليّةً لرفع الرّسوم على كلّ الواردات المتبقيّة من الصين والتي تُقَدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار”.
وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتمد آلية جديدة لزيادة الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.