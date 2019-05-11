ترامب يعتمد آلية جديدة لزيادة الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ممثّل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن: “الرئيس طلب منّا أيضًا أن نُطلق آليّةً لرفع الرّسوم على كلّ الواردات المتبقيّة من الصين والتي تُقَدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار”.

وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.