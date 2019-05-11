شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها وتغلق مرتفعة بعد استيعاب قرار الرسوم الجمركية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت الأسهم الأمريكية من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم وأغلقت آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بعد استيعاب المستثمرين لقرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الرسوم الجمركية.



وأعلنت الإدارة الأمريكية اليوم تفعيل قرار "ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.



وعقب "ترامب" أنه من الممكن إلغاء هذه الرسوم الجمركية، ولكن مثل هذا القرار سيكون بناء على نتائج مفاوضات مستقبلية مع الجانب الصيني.



وكشفت بيانات حكومية في أمريكا ان مؤشر أسعار المستهلكين سجل ثاني ارتفاع شهري له على التوالي حيث صعد بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان الماضي.

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من ناحية أخرى، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.1% مغلقاً عند 61.66 دولار للبرميل ومسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.



على النقيض، ارتفع "برنت" بنسبة 0.3% وأغلق عند 70.62 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى سعر عند 71.2 دولار وأقل سعر عند 70.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) وأغلق عند 25942 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%، بينما بلغ أعلى مستوى اليوم عند 26019 نقطة وأقل مستوى عند 25469 نقطة.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 7917 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 7949 نقطة وأقل مستوى عند 7759 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد أغلق الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2881 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 2891 نقطة وأقل مستوى عند 2825 نقطة.