شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تصحب معظم العملات الرقمية نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على هذا النوع من الأصول بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم نتيجة القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها طلبت من "فيسبوك" المزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن خطتها لطرح عملة رقمية خاصة في الربع السنوي الثالث على الأرجح.



ومن جانبها، فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة على مجموعة من الأفراد الذين استولوا على عملات رقمية بقيمة 2.5 مليون دولار عبر مبادلات مالية.

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وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.30 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، بينما سجلت خسائر في السبعة أيام الماضية بنسبة 3.3%، وحققت قيمة سوقية قدرها 29.8 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 4.4% إلى 6382 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 6449.8 دولار وأقل سعر عند 6106.7 دولار، وسجلت قيمة سوقية عند 112.9 مليار دولار.



وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة اليوم إلى أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 حيث سجلت 192 مليار دولار.