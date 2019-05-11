شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تصف ممارسات "جوجل" بالاحتكارية وتأمر بالتحقيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أمر السلطات الهندية في التحقيق بما أسمته ممارسات احتكارية لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" المملوك لشركة "ألفابت" ومحاولة استغلال نظام التشغيل الخاص بالجوال "أنرويد" في حجب المنافسين.



وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن هيئة حماية المنافسة في الهند بدأت العام الماضي النظر في شكوى قدمتها العديد من الشركات سواء في السوق المحلي أو ما أثير في هذا الشأن بأوروبا حول ممارسات احتكارية تنفذها "جوجل".



وغرمت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي شركة "جوجل" بحوالي 4.34 مليار يورو (نحو خمسة مليارات دولار).



وفي منتصف أبريل/نيسان، قررت السلطات التنظيمية الهندية التحقيق في شكاوى عدة شركات تتهم "جوجل" بحجب بياناتها وإعلاناتها على الإنترنت لصالحها مستغلة بذلك نظام "أندرويد".

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وصرح المتحدث الرسمي باسم "جوجل" أن "أندرويد" مكن ملايين الهنود من الاتصال بالإنترنت وامتلاك جوالات منخفضة التكلفة، وتتطلع الشركة للتعاون مع جهات التحقيق لإثبات حسن نواياها وتنافسيتها العادلة.



وفي القضية الخاصة بالسوق الأوروبي، واجهت "جوجل" عدة اتهامات تتعلق بنشر أخبار زائفة ومضللة والتلاعب بالبيانات والإعلانات وأيضاً الممارسات الاحتكارية وحجب منافسين على حساب آخرين.



واتهم الاتحاد الأوروبي الشركة الأمريكية أيضاً بأن "جوجل" تستغل أدواتها مثل متجرها الخاص بالتطبيقات "بلاي ستور" ونظام التشغيل "أندرويد" ومتصفح "كروم" في احتكار العديد من الخدمات.



ولا تعد الجهات الهندية أو الأوروبية هي الوحيدة التي تحقق في ممارسات "جوجل"، بل هناك أيضاً عدة أسواق تحقق في مخاطر صناعة التكنولوجيا بوجه عام سواء منحرك البحث الإلكتروني أو "فيسبوك" أو "تويتر" وغيرها.