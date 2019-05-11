شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات التنقيب عن الخام انخفض في الولايات المتحدة بمقدار حفارين إلى إجمالي 805 حفارات هذا الأسبوع.
واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي في البلاد عند 183 حفاراً، بينما تراجع إجمالي منصات الحفر عن النفط والغاز معاً بمنصتين إلى 988 حفاراً.
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