شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم للتداول..سهم "أوبر" يخيب الآمال وينخفض بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أوبر" في أول يوم للتداول عليه خلال جلسة الجمعة، وذلك بعد الاكتتاب العام الذي حددت خلاله سعر السهم عند 45 دولارا لتصل القيمةا لسوقية إلى 82.4 مليار دولار.



واعتبر مراقبون اكتتاب "أوبر" الأهم منذ إدراج "فيسبوك" أسهمها للتداول حيث أن شركة خدمات مشاركة الركوب تعد من بين الأعلى قيمة بين الشركات الخاصة.



وكانت التوقعات أواخر العام الماضي قد ذكرت أن "أوبر" تعتزم إدراج أسهمها للتداول في البورصة الأمريكية وتستهدف قيمة سوقية بحوالي 120 مليار دولار – تقريباً ضعف قيمتها في أحدث جولة تمويل في أغسطس/آب عام 2018.



وخسرت "أوبر" 800 مليون دولار في الربع السنوي الأول، ولم تحقق الشركة أرباحاً بعد منذ تأسيسها على يد المدير التنفيذي السابق "ترافيز كالانيك".

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وشهد إدراج سهم "أوبر" اليوم حضور "كالانيك" الذي انحسرت عنه الأضواء منذ الإطاحة به بعد سلسلة من الفضائح التي تعرضت لها الشركة، في حين تصدر المشهد المدير التنفيذي الحالي "دارا خسروهاشي".



وسبقت "أوبر" منافستها الأمريكية "ليفت" في الشهر الماضي، والتي أيضاً أدرجت سهمها للتداول على مؤشر "ناسداك في "وول ستريت".



ويستثمر أكبر صندوق تكنولوجي في العالم وهو صندوق رؤية سوفت بنك في "أوبر"، وجذب هذا الصندوق اهتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضاً.



وخلال التعاملات اليوم، انخفض سهم "أوبر" بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.4% إلى 42.5 دولارن وسجل أعلى سعر عند 54 دولارا وأقل سعر عند 41.06 دولار.