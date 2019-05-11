شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف لكنها تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مستفيدة من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة تحوطاً في مواجهة قرار الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" ضد الصين.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

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وقررت إدارة "ترامب" اليوم زيادة الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وتترقب الأسواق رد بكين على هذه الخطوة.



وحذر أحد مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من أن قرار زيادة الرسوم الجمركية ربما ينعكس سلبياً على إنفاق المستهلكين، ومن ثم، سيضطر البنك المركزي إلى خفض الفائدة.



وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% إلى 14.79 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، بينما بلغ أعلى سعر عند 14.85 دولار وأقل سعر عند 14.74 دولار.