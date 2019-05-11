الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية توافقت مع توقعات الأسواق، وذلك بالتزامن مع متابعة المستثمرين لـ"بريكست" والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين.


ولا تزال الحكومة البريطانية برئاسة "تيريزا ماي" غير قادرة على صياغة خطة أو اتفاق مع حزب العمال المعارض للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.


وأقرت الولايات المتحدة اليوم زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%، وذلك وسط ترقب لرد بكين.

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وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل نمواً بنسبة 0.5%، وهو ما اتفق مع التوقعات، في الربع السنوي الأول.


وارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، في حين ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.7%.


وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:38 بتوققيت جرينتش عند 1.301، وسجل اعلى سعر عند 1.3047 وأقل سعر عند 1.2991.

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