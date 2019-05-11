الاقتصاد

الذهب يغلق مرتفعاً وسط إقبال عليه كملاذ آمن في مواجهة الحرب التجارية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفعل إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى هدوء الضغط من الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية.


ودخل اليوم حيز التنفيذ قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% وسط قلق من تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين.

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وصرح أحد أعضاء الاحتياطي الاتحادي بأنه حال تأثر إنفاق المستهلكين بزيادة التعريفة الجمركية، فسوف يضطر البنك المركزي لخفض معدل الفائدة في نهاية المطاف.


انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% وأغلقت عند 1287.40 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بسنبة 0.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1290.3 دولار وأقل سعر عند 1283.9 دولار.

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