شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بشكل طفيف في ظل احتدام النزاع التجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل طفيف في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بفعل قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن التعريفة الجمركية.



وتم اليوم تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% من 10%.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيف منوتشن" بأنه رغم زيادة الرسوم الجمركية، إلا أن المفاوضات التجارية مع الصين كانت بناءة.

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ولم ترد الصين بعد بإجراءات مضادة لقرار الرئيس الأمريكي، وذلك مع استمرار المفاوضات بين البلدين.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% خلال أبريل/نيسان، وهو ثاني ارتفاع على التوالي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.