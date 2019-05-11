شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق لبيانات أنشطة الحفر عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفي ظل أيضاً انخفاض العملة الأمريكية.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن بيانات أنشطة الحفر عن الخام في الولايات االمتحدة للوقوف على الحالة الإنتاجية.

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تم اليوم تفعيل قرار الإدارة الأمريكية برفع التعريفة الجمركية على وارداتها من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:00 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 61.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.7% إلى 70.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.2 دولار وأقل سعر عند 70.1 دولار.