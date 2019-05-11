شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات الوظائف الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم في أعقاب صدور بيانات إيجابية أظهرت قوة سوق العمل، وذلك على الرغم من تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الكندي أضاف 106.5 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بإضافة 11.5 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 5.7%، في حين توقع محللون استقراره عند 5.8% دون تغيير.

Advertisements



ودخل حيز التنفيذ اليوم قرار الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% من 10%.



وتترقب الأسواق ردة الفعل الصيني بعد أن هدد بكين باتخاذ إجراءات مناسبة على القرار الأمريكية رغم استمرار المفاوضات التجارية بين البلدين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7446، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.7478 وأقل مستوى عند 0.7413.