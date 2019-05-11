شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية بعد تفعيل قرار رفع الرسوم الجمركية ضد الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة بفعل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب دخول قرار إدارة الرئيس "ترامب" حيز التنفيذ اليوم.



وبعد إعلانه أمس تلقي خطاب وصفه بالجميل من نظيره الصيني "شي جين بينج"، دخل قرار "ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية إلى 25% ضد واردات من سلع صينية بـ200 مليار دولار حيز التنفيذ.

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ورغم زيادة التهديدات التجارية، ستتواصل المناقشات والمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين على أمل التوصل إلى اتفاق تجلري يقلل العجز التجاري الهائل ويوقف قرصنة الأسرار التكنولوجية للشركات التكنولوجية – على حد قول "ترامب".



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال أبريل/نيسان، وهو ثاني ارتفاع على التوالي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول اليساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 25564 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 7788 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 2835 نقطة.