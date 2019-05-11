شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تتعافى جزئياً من خسائر الجلسات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم ليتعافى المعدن بشكل جزئي من الخسائر التي سجلها في الجلسات الماضية حيث تلقى دعماً من صفة الملاذ الآمن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية بشأن التعريفة الجمركية حيز التنفيذ.



وتم اليوم تفعيل قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية ضد واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

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وأكد الرئيس "ترامب" على أن المناقشات والمفاوضات جارية مع الجانب الصيني، ولكن الفارق أنه لم تعد هناك حاجة للتسرع.



بأتي ذلك في الوقت الذي انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 1331.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1335.1 دولار وأقل سعر عند 1285.3 دولار.