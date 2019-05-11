شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى كندا تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا إضافة 106.5 ألف وظيفة فى نيسان/أبريل ،بأعلى وتيرة منذ أيلول/سبتمبر 2008 ،أفضل من توقعات الخبراء إضافة 11.7 ألف وظيفة ، أفضل من القراءة السابقة فقد 7.2 ألف وظيفة ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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