- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نيسان /أبريل مرتفعا بمقدار0.3% شهريا ، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.4 %.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، بنفس القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.