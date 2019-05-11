شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نيسان /أبريل مرتفعا بمقدار0.3% شهريا ، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.4 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، بنفس القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.