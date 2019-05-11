شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل استكمال المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة مع استمرار انحسار مخاوف وفرة المعروض العالمي ، مع وجود مؤشرات قوية على انخفاض كبير فى صادرات إيران خلال أيار/مايو الجاري ، يأتي هذا قبيل استكمال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بعدما دخلت زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار$ حيز التنفيذ الفعلي.

بحلول الساعة 12:20بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.65$،وسجل أعلى مستوي 62.46$ ،وأدنى مستوي 61.50$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 70.82$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.43$ ،وسجل أعلى مستوي 71.20$ ،وأدنى مستوي 70.14$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بينما صعدت عقود برنت بحوالي 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط مع استمرار انحسار مخاوف وفرة المعروض العالمي ،وتزايد علامات تشدد السوق ،خاصة مع وجود مؤشرات قوية على الانخفاض الكبير فى صادرات إيران خلال أيار/مايو الماضي.

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وعلى حسب وكالة بلومبيرغ ،انخفضت شحنات النفط الإيرانية هذا الشهر مع عدم وجود سفينة واحدة تري وهى تغادر محطات النفط فى البلاد إلى المواني الأجنبية.

كانت الولايات المتحدة قد شددت العقوبات على إيران الشهر الماضي ، وقررت إنهاء جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على طهران ، وطالبت الدول بوقف واردات النفط الإيراني بداية من مطلع أيار/مايو الجاري أو مواجهة عقوبات أمريكية.

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بزيادة من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار$ حيز التنفيذ الفعلي بداية من الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وقالت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ تدابير مضادة ضد هذه الخطوة الأمريكية ، ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل تلك التدابير ،ولكنها قالت إنها "تأسف بشدة" لتغير الأحداث.

وكانت الأسواق تأمل أن يتم التوصل لاتفاق من قبل المسؤولين فى الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية ،غير إنه لم يتوصل لأي تقدم خلال المحادثات التي بدأت بالأمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ومن المقرر أن تستكمل تلك المحادثات فى وقت لاحق اليوم.