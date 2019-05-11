شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع لليوم الثالث مع استمرار تحرك السوق إيجابيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار تحرك السوق إيجابيا بقيادة أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين".

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:32 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 172.50$ بارتفاع قدره 2.22$ بنسبة 1.3%،حيث سعر الافتتاح عند 170.28$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 175.58$ ،وأدنى سعر عند 167.41$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار العملات الرئيسية الكبرى فى السوق الرقمية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 4.5 مليار$ إلى إجمالي 192.5مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ، حقق الايثريوم حتى الآن ارتفاعا بحوالي 7% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار تحرك السوق إيجابيا ، وتحسن مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى الولايات المتحدة ، تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC طلبا جديد للموافقة على صندوق تداول العملات الرقمية ETF.

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تقدمت يوم 9 أيار/مايو الجاري شركة "كريسنت" المحددة لخدمات التشفير ،وهي شركة تابعة لشركة "كريسنت" لإدارة الأصول الرقمية ، بطلب إلى الهيئة الأمريكية للموافقة على إدراج وتداول الصندوق فى بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE.

سيشمل الصندوق مجموعة الأصول الرقمية البتكوين والايثريوم ،على أن يكون تداول الصندوق تحت علامة XBET.

من المتوقع أن يتم تداول أسهم XBET فى بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE تحت الرمز XBET بطريقة تشبه تداول صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية والمستنفدة إلى التشفير ،وفى حالة الموافقة عليها ستخضع لعمليات البيع والشراء مثل الأوراق المالية الأخرى المتداولة فى البورصة.

من ناحية أخرى أفاد موقع CoinDesk المتخصص فى أخبار صناعة التشفير إن هيئة تداول السلع فى الولايات المتحدة CFTC متفتحة على فكرة تداول العقود الآجلة للايثريوم على غرار العقود الآجلة للبتكوين.

وذكر الموقع نقلا عن أحد المسؤولين إن العقود الآجلة المستندة إلى الايثريوم ستكون منتجا معقولا للنظر فيها ،وحتى يتم الموافقة على إطلاقها لابد من أن تلبي متطلبات CFTC المختلفة.

تأتي تلك التعليقات بعد حوالي 18 شهرا من إطلاق العقود الآجلة للعملة الرقمية " البتكوين" فى الولايات المتحدة ، تحديدا فى كانون الأول/ديسمبر 2017، تم إطلاق العقود المستقبلية من قبل CBOE و CME Group.