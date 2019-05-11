شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات التضخم الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مع تقييم المستثمرين للتطورات الجديدة حول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.08نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.20 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.22 نقطة.

فقد المؤشر يوم الخميس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بزيادة من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار$ حيز التنفيذ الفعلي بداية من الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

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وقالت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ تدابير مضادة ضد هذه الخطوة الأمريكية ، ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل تلك التدابير ،ولكنها قالت إنها "تأسف بشدة" لتغير الأحداث.

وكانت الأسواق تأمل أن يتم التوصل لاتفاق من قبل المسؤولين فى الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية ،غير إنه لم يتوصل لأي تقدم خلال المحادثات التي بدأت بالأمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ومن المقرر أن تستكمل تلك المحادثات فى وقت لاحق اليوم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال نيسان /أبريل ، بهدف تقييم مدى الضغط الركودي الواقع حاليا على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي قد يدفعه إلى التفكير فى خفض أسعار الفائدة فى المستقبل القريب.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.1% سنويا فى نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 1.9% فى آذار/مارس ، وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% بنفس القراءة السابقة.