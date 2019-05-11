شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بدعم تراجع الدولار الأمريكي وانتعاش أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ، وانتعاش أسعار النحاس من أدنى مستوى فى أربعة أشهر بالسوق العالمي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.35% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.79$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.74$،وسجلت الأعلى عند 14.82$ ،والأدنى عند 14.74$.

فقدت أسعار الفضة يوم الخميس نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل هبوط أسعار النحاس.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم حاليا أسعار الفضة كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،وهي البيانات التي قد تزايد الضغط الركودي على البنك الفيدرالي الاتحادي ، وتجبره على التفكير فى خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.1% ، فى طريقها لتحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الانتعاش من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتقود ارتفاع معظم أسعار المعادن الصناعية.