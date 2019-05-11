5 سيارات "زيرو" بأقل من 200 ألف جنيه – تعرف عليها

مصراوي
تبحث شريحة من زبائن سوق السيارات عن اقتناء سيارة جديدة بديلاً عن السيارات المستعملة التي تواجه مشاكل مستمرة في التشغيل، مع إمكانية شرائها بأسعار متوسطة.
ويمكن استبدال السيارات المستعملة، بـ 5سيارات جديدة أسعارها لا تتجاوز الـ200.000 جنيه، تحمل علامات أسيوية وأوروبية وأمريكية.
ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أسعار ومواصفات السيارات الـ5 التي يمكن شرائها بأقل من 200 ألف جنيه :
أفيو
تتوفر سيارة شيفرولية أفيو موديل 2019 في السوق المصري بسعر رسمي 191.800 جنيه.
شيفرولية أفيو مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86...
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