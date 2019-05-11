«سيدات أعمال الشارقة» يطلق «حوار المجلس» لتبادل الخبرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، منصة «حوار المجلس» كمبادرة جديدة وحصرية خاصة بعضواته، بحيث تتيح لهنّ فرصة تبادل المعارف والاطّلاع على أفضل ممارسات الأعمال، والاستفادة من تجارب الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتهدف المنصة إلى جذب أعضاء جدد إلى مجلس سيدات أعمال الشارقة وتقديم نماذج ملهمة لهنّ وتحفيزهنّ على استكشاف قدراتهن لتأسيس شركات ومشاريع خاصة بهنّ، من خلال التواصل مع رائدات أعمال ناجحات والاستفادة من تجاربهنّ.

وتقدم المنصة سلسلةً من المحاضرات الملهمة شهرياً، تتناول من خلالها موضوعات متنوعة وأهمها ما يتعلق بقطاع الأعمال، عبر استضافة نخبة من المتخصصين من القطاعين العام والخاص.

ونظم المجلس الدورة الأولى من هذه المبادرة، مساء أمس الأول في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، حيث ألقت خلالها هبة العمارة، مدير مساعد ورئيس علاقات الشرق الأوسط في شركة «فيسترا»، المحاضرة الافتتاحية بعنوان «الاستثمار أسلوب حياة»، تحدثت فيها عن أهمية الاستثمار والاستقلال المالي.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: تمثل منصة «حوار المجلس» مبادرة جديدة ومبتكرةً، تهدف إلى تشجيع التواصل والتفاعل بين أعضاء مجلس سيدات أعمال الشارقة، من خلال استضافة مناقشات حول مواضيع متنوعة تهم عضواتنا، تماشياً مع رؤية المجلس في تمكين المرأة من الدخول والمنافسة في عالم الأعمال، وخاصةً في ظل تزايد عدد الشركات الناشئة التي تملكها وتديرها السيدات، ما يدل على نجاح المجلس في تحقيق أهدافه ورسالته.

بدورها، شكرت المحاضرة هبة العمارة المجلس على دعوتها، لتفتتح أولى جلسات المنصة المعنية بتعزيز خبرات سيدات الأعمال، مؤكدة تنامي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة العربية في دعم اقتصادات المنطقة وتوسيع نطاق نجاحها من المستوى الفردي والعائلي، ليشمل الرخاء المجتمعي والمحلي والدولي.

وأشارت العمارة إلى أن منصة الحوار الجديدة تناقش أبرز السبل التي يمكن من خلالها للروح الريادية، والتخطيط، والحوكمة، المساعدة في توفير أسس طويلة الأمد لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي في الشارقة والمنطقة.