شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة أسرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل انتعاش قطاع التصنيع والاستثمارات التي سبقت الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 29 مارس/آذار الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بحسب تقديرات مبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 0.5%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018؛ عندما ارتفع بنسبة 0.2%.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) إلى جانب المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني هذا المعدل من النمو. وخلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%.
وقال مكتب الإحصاء: إن «قوة النمو في الربع الأول ترجع جزئياً إلى ضعف معدل النمو في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو ما يجعل الفترة الحالية تبدو أكثر قوة مقارنة به».
وعلى أساس شهري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مارس/آذار بعد ارتفاع نسبته 0.2% خلال فبراير/شباط. ( د ب أ )
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