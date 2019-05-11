ضغوط البيع تعمّق جراح الأسهم الأسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رزحت الأسهم المحلية تحت مزيد من العمليات البيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وشملت الضغوط معظم القطاعات لاسيما العقار والبنوك والاتصالات، وسط استمرار تسييل الأجانب، في مشهد يعكس عودة الحذر والترقب إلى الأسواق.

هبط مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 3.1% بضغط من «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، في حين نزل «أبوظبي» 3.62% مع تراجع «أبوظبي الأول» و«التجاري» و«اتصالات».

بلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 4.2 مليار درهم 66% منها تركزت على «واحة الزاوية» عبر 24 صفقة فقط. ووصلت سيولة سوق أبوظبي 3.4 مليار درهم، و 697 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.95 مليار سهم، توزعت على 1.37 مليار سهم في أبوظبي، و588 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 18.3 ألف صفقة.

واتّجه الأجانب (غير العرب) نحو البيع في الأسواق خلال أسبوع، بنحو 130 مليون درهم كمحصلة بيع (59.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و70.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي).

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2672.61 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار في مقابل ارتفاع النقل.

ونزل قطاع العقار بنسبة 5.7% بفعل نزول «إعمار العقارية» 5.26%، و«إعمار للتطوير» 4%، و«إعمار مولز» 4.17%، و«ديار» 3.9%، و«داماك» 13.7%، و«الاتحاد العقارية» 6.7%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.18% نتيجة تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.17%، فيما نزل «جي إف إتش» الذي لا يحمل أي وزن بالمؤشر العام للسوق بنسبة 3%.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 5% نتيجة نزول سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 5.7%، و«سوق دبي المالي» 3.96%، و«شعاع كابيتال» 0.8%.

وفي مقابل ذلك ارتفاع قطاع النقل بنسبة 0.85% مدفوعاً بمكاسب «العربية للطيران» بنسبة 4.9%، و«الخليج للملاحة» 1.5%، في حين نزل «أرامكس» 1.9%.

بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع أسبوعي جديد بنسبة 3.62% عند مستوى 5052.8 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 3.46% «أبوظبي الأول» 2.5%، و«أبوظبي التجاري» 10.36%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.94%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 7.11% مع انخفاض سهم «الدار» 7.18%، و«رأس الخيمة العقارية» 6.38%. وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 5.26% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 4.93% بعد تراجع «إشراق» 6.98%، و«الواحة كابيتال» 4.46%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.24% مدعوماً بارتفاع سهم «دانة غاز» 1.58%، و«أدنوك للتوزيع» 2.66%، و«طاقة» 4.04%.

وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق دبي، جاء في المقدمة سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 128.7 مليون درهم، وأغلق عند 5.13 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» الذي اجتذب تداولات وصلت إلى 106.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.5 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» بتداولات ب95.6 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.65% إلى 0.536 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في أبوظبي، كان التركيز الأكبر على سهم «واحة الزاوية» المدرج في النصة الثانية للسوق بقيمة 2.8 مليار درهم، وارتفع بنسبة 3.07% مغلقاً عند 2.35 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 205.47 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 15.6 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 150 مليون درهم، ليغلق سعر السهم عند 8.65 درهم.

وسجل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 6.21% مغلقاً عند 3.25 درهم، تلاه سهم«بنك رأس الخيمة الوطني» وزاد بنسبة 5.56% إلى 4.75 درهم، ثم سهم «طاقة» بارتفاعه 4.04% ليغلق عند 0.85 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم أبوظبي التجاري، التراجع الأكثر بنسبة 10.36% مغلقاً عند 8.65 درهم، ثم سهم «القدرة القابضة»، ونزل بنسبة 10% إلى 0.81 درهم، تلاه في المركز الثالث سهم «ريم للاستثمار» من خلال تراجعه 9.95% إلى 16.66 درهم.

أما من حيث الارتفاعات في دبي، كانت المقدمة لسهم «دبي للتأمين» وزاد بنسبة 11.11%، ليغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» وزاد بنسبة 5.5% مغلقاً عند 1.53 درهم، ثم سهم «بنك المشرق»، وزاد بنسبة 5.26% إلى 80 درهماً.

وعلى العكس، انخفض سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 18.8% مغلقاً عند 0.335 درهم، تلاه سهم «داماك»، وهبط بنسبة 13.7% عند 1.07 درهم، ثم سهم «أجليتي» ونزل بنسبة 9.94% ليغلق عند 7.07 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 137 مليون درهم محصلة شراء، منها 39.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و97.12 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 137 مليون درهم محصلة بيع، منها 129.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و7.25 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وفي سوق دبي، اتّجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 66.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و59.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 66.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 59.47 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و6.8 مليون درهم محصلة بيع العرب.

أما في سوق أبوظبي، اتّجه المستثمرون المواطنون وحدهم نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 90.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتّجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع، توزعت بواقع 70.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و19.74 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و366 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم «شعاع كابيتال»، و«أرامكس»، و«إعمار للتطوير»، و«سلامة»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم، «الاتحاد العقارية»، و«جي إف إتش»، و«دانة غاز»، و«دبي الإسلامي».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 71.14 مليون درهم محصلة شراء، و83 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتّجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 71.14 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 83 مليون درهم محصلة شراء.