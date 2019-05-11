بداية متعثرة لسهم «أوبر» بـ 42 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت «أوبر» تداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أمس، بسعر 42 دولاراً للسهم، أي أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 45 دولاراً. وانخفض السهم بما يصل إلى 8٪ في بداية التداول.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، إن عام 2019 سيكون آخر عام تحقق فيه الشركة أكبر خسائرها، مشيراً إلى أنه يريد لشركته أن تقارن ب أمازون.

وأوضح خسروشاهي، خلال مقابلة مع «سي إن بي سي»: «إن هذا ما نطمح له، لكن لا يوجد أي ضمان».

وتراجعت القيمة السوقية ل «أوبر» من 120 مليار دولار إلى 75.46 مليار دولار، وفقاً للتقارير الدولية بناءً على تسعير سهمها في الاكتتاب العام الأولي والبالغ 45 دولاراً.

وقالت «أوبر» في بيانها المتعلق بالاكتتاب العام، إن خسائرها بلغت 1.85 مليار دولار في عام 2018. إلا أن رئيسها التنفيذي قارن بين خسائرها والخسائر التي كانت تتكبدها «أمازون» عند طرح أسهمها للاكتتاب العام. لكن البيانات المالية ل «أوبر» تختلف عن تلك في «أمازون» خلال اكتتابها العام.

وفي الوقت الذي تستعد «أوبر» لطرحها العام، لا يمكن مقارنة وضعها مع «أمازون»؛ حيث كانت الأخيرة أصغر حجماً عند اكتتابها العام.

وسيبدأ التداول بأسهم شركة أوبر ومقرها سان فرانسيسكو، في بورصة نيويورك تحت اسم «أوبر» في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع التكنولوجيا.

وكانت أوبر تطمح لأن تبلغ قيمة الاكتتاب الأولي أكثر من 100 مليار دولار، بعد انطلاقة صعبة لمنافستها الأمريكية ليفت.