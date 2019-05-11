بكين تندد بمنع «تشاينا موبايل» من دخول الأسواق الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت بكين، أمس، بمنع الهيئة الناظمة الأمريكية شركة «تشاينا موبايل» المشغلة للهواتف النقالة من دخول الأسواق الأمريكية لأسباب متعلقة بالأمن القومي، واعتبرته «غير منطقي».

وكانت «لجنة الاتصالات الفيدرالية»، الجهة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، أن السماح ل«تشاينا موبايل يو إس إيه»، الشركة التابعة لمجموعة تشاينا موبايل الحكومية الصينية، بالعمل في السوق الأمريكية «من شأنه أن يشكّل مخاطر كبيرة وخطيرة على الأمن القومي وأجهزة تطبيق القانون».

ويضع هذا القرار حداً لجهود استمرت ثماني سنوات لعملاق الاتصالات الصيني لدخول السوق الأمريكي. لكنه لم يكن مفاجئاً، إذ إن رئيس مجلس إدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، آجيت باي، عارض بشكل علني الشهر الماضي طلب الترخيص المقدم من الشركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينج شوانج «نحض الولايات المتحدة على وقف الممارسة الخاطئة دائماً باستخدام الأمن القومي (ذريعة) ووقف المنع غير المنطقي للمؤسسات الصينية».

وأضاف «كما نحض الولايات المتحدة على توفير بيئة عادلة من دون تحيز أو تمييز للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة». (أ.ف.ب)