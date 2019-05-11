فعاليات ثقافية وتراثية لزوار دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تتميّز دبي، خلال شهر رمضان الكريم، بأجوائها الرائعة واحتضانها للكثير من الأنشطة المتنوعة الثقافية والاجتماعية، وكذلك الفعاليات المناسبة لكافة أفراد العائلة، والتي تسلط الضوء على جانب من التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. ويزخر جدول فعاليات دبي طوال الشهر الفضيل بالكثير من الفعاليات المستمدة من القيم والتعاليم الإسلامية كالعطاء والتسامح، إضافة إلى العروض الترويجية والمبادرات المبتكرة التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مثالية للعائلات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تقدم دبي لكافة سكانها وزوّارها خلال شهر رمضان الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. وتماشياً مع إعلان 2019 «عام التسامح» نتطلّع عبر جدول فعاليات دبي إلى تقديم تجارب مميزة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات؛ تجسيداً لمعاني العيش المشترك والمحبة والتسامح. وتعكس معظم فعالياتنا خلال هذا الشهر عراقة وأصالة العادات والتقاليد الإماراتية، وكرم الضيافة، ما يتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على تنوع وغنى الثقافة الإماراتية. وتزيد العروض الترويجية التي يوفرها القطاع الخاص خلال الشهر الكريم من تجربة رمضان في دبي بما فيها تمديد ساعات العمل في معظم مراكز التسوق لإتاحة المجال أمام الجميع؛ للاستفادة من العروض، وشراء احتياجاتهم، والهدايا.

وتزخر فعاليات المجتمع في دبي بباقة متنوعة من الأنشطة، والمعارض، فنية وثقافية وترفيهية مع ورش العمل؛ بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة، إضافة إلى رحلات السفاري والإفطار التقليدي، وجولات سفينة كوين إليزابيث2، ميناء راشد، إلى جانب عروض التسوق في: دبي مول وابن بطوطة مول والسيف، ولا مير، ذا بييتش.