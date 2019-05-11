«وول ستريت» تتراجع والأسهم الصينية ترتفع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأمريكية أداءها السيئ لتسجل خسائر جديدة في تداولات جلسة أمس، حيث لا تزال تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تؤثر بشكل كبير في سير التعاملات، خاصة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه «لا داعي مطلقاً للتسرع» في إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وتأكيده أن التعريفات ستجعل الولايات المتحدة «أقوى بكثير».

وانخفض مؤشر داو جونز أكثر من 300 نقطة في مستهل التعاملات، في حين سجل ستاندرد آند بورز تراجعاً ب35 نقطة وخسر ناسداك 130 نقطة.

وأوروبياً، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، متعافية من أدنى مستوى في ستة أسابيع، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون بأنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجاري، حتى مع دخول زيادة مخططة في رسوم أمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ.

وأضاف المؤشر ستوكس 0.8%. ويظل المؤشر الأوروبي الذي تأثر سلباً بفعل المخاوف التجارية معظم هذا الأسبوع، على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام.

وتصدر المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة المكاسب في المنطقة بارتفاع نسبته واحد في المئة.

وساعد التفاؤل بشأن التجارة أسهم التكنولوجيا والسيارات لكي تقود الارتفاع بين القطاعات الفرعية في أوروبا. وحققت الأسهم الدفاعية مثل العقارات والمرافق والاتصالات مكاسب أقل. كما تلقت المعنويات الدعم من عدد من إعلانات الأرباح القوية.

وارتفعت أسهم إير فرانس بعد أن سجلت الناقلة ارتفاعاً نسبته 9.2% في أعداد الركاب عبر المجموعة في الشهر الماضي، بينما قفزت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بعد أن أكدت توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2019.

وتذيلت أسهم أمبو ومقرها الدنمارك لتسويق المعدات الطبية المؤشر ستوكس 600 بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة لارس مارشر.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم في الصين يوم الجمعة، على الرغم من تنفيذ الولايات المتحدة تهديدها ورفعت الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

وارتفع مؤشر شانجهاي بنسبة 3.1% إلى نحو 2939.21، وسجل مؤشر شنزن ارتفاعاً بنسبة 4.03% إلى 9235.39. وتكبد المؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر، أمس، في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع صينية، ما يُصعد نزاعاً تجارياً يلحق أضراراً متزايدة باقتصادات أخرى في آسيا تعتمد على التصدير.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.27% إلى 21344.92 نقطة، ليتراجع للجلسة الخامسة على التوالي. وخسر المؤشر القياسي 4.1% هذا الأسبوع مسجلاً أسوأ أداء منذ أن تراجع 5.7 في المئة في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر/‏ كانون الأول 2018.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني لدى ميزوهو للأوراق المالية، إن الأسهم اليابانية قد تنخفض أكثر إذا واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وقال ميورا «لم تتكبد الأسهم الأمريكية الكثير من الخسائر خلال الجلسة السابقة. يُظهر هذا أن هناك مستثمرين لم يعتقدوا أن زيادة الرسوم إلى 25 في المئة ستمضي قدماً».

وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن، فإن شركات صناعة الآلات ذات الانكشاف الكبير على الصين تمكنت من التعافي من بعض الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع بفعل تغطية مراكز مدينة.