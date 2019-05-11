شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار السعودي يستثمر في الطرح الأولي للمراكز العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، استثمر بشكل غير مباشر في الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق البالغة قيمته 747 مليون دولار، وقال أحد المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة قام بالاستثمار عبر مؤسسات صناديق، ولن يملك حصة مباشرة في المراكز العربية. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمار السعودي يستثمر في الطرح الأولي للمراكز العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.