أمريكا تنفذ تهديدها وتفرض رسوماً جديدة على الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت الولايات المتحدة بتصعيد حرب الرسوم الجمركية مع الصين؛ عبر زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% في ظل محادثات تمثل محاولة أخيرة؛ لإنقاذ اتفاق تجاري.

لكن حتى في الوقت الذي تهدد فيه بكين بالرد، اتفق مفاوضون في واشنطن على الاستمرار في التفاوض لليوم الثاني، مما يُبقي على آمال التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر زيادة الرسوم الجمركية، قائلاً: إن بكين «خرقت الاتفاق» عبر التنصل من تعهدات قدمتها خلال أشهر من المفاوضات. ويتبنى ترامب سياسات حماية تجارية في إطار شعار «أمريكا أولاً».

كما قال ترامب: إنه سيبدأ العمل على الإعداد لفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة، الخميس، ومن المتوقع أن يستأنفوا مساع لإنقاذ اتفاق قد يُنهي حرباً تجارية مستمرة منذ عشرة شهور بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة: إن المحادثات مستمرة، وإنها «تأمل في أن يكون بمقدور الولايات المتحدة لقاء مع الصين في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة، وحل القضية عبر التعاون والتشاور».

وفي ضوء تقدم المفاوضات لم تقم إدارة ترامب باتخاذ أي تحرك؛ لوقف الزيادة، كما فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على أكثر من 5700 فئة منتجات تغادر الصين بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة، أمس الجمعة.

وبشكل منفصل، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي: إن الشحنات القادمة بحراً من الصين قبل منتصف الليل لن تخضع للضريبة الجديدة طالما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أول يونيو/‏حزيران. وستدفع تلك الشحنات الرسوم الأصلية البالغة 10%.

ولم يتم تطبيق فترة سماح في الجولات الثلاث السابقة من الرسوم الجمركية التي فُرضت العام الماضي على سلع صينية، والتي حظيت بفترات إخطار أطول بلغت ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع قبل دخول الرسوم حيز النفاذ.

ومنح ترامب المستوردين الأمريكيين إخطاراً تقل مدته عن خمسة أيام بشأن قراره زيادة الرسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المئة، والتي تماثل حالياً النسبة المفروضة في وقت سابق على آلات ومنتجات تكنولوجية صينية بقيمة 50 مليار دولار.

في المقابل، أعلنت الصين، أمس، أنها ستتخذ تدابير مضادة بعد سريان زيادة في الرسوم الجمركية أقرتها الولايات المتحدة، فيما تستمر المفاوضات التجارية بين الجانبين.

وجاء في بيان على موقع وزارة التجارة الصينية على شبكة الإنترنت نشر بعد دقائق من دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس: «الولايات المتحدة رفعت الرسوم على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%».

وأضاف البيان: «تأسف الصين بشدة؛ لأنه سيتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة اللازمة».

وقالت الوزارة: «من المأمول أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً؛ لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور».

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تأمل في العمل مع الولايات المتحدة بروح التعاون والاستقرار، وقال: إن الحكومة الصينية ستنتظر حتى تنتهي المفاوضات في واشنطن؛ من أجل الإعلان عن الخطوة القادمة.

وتطول الزيادة في الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية مثل: الحقائب والأثاث وبعض أنواع المواد الغذائية.

وليس أمام الحكومة الصينية مجالاً كبيراً لفرض مزيد من الرسوم رداً على خطوة واشنطن؛ حيث إن إجمالي قيمة الواردات الأمريكية للسوق الصينية وصل إلى 120.3 مليار دولار في عام 2018، ولكن يمكنها أن تجد سبلاً أخرى لمعاقبة الشركات الأمريكية في الصين.

وأعربت الغرفة التجارية الأمريكية في الصين عن مخاوفها بشأن زيادة الرسوم الجمركية والتهديدات الصينية باتخاذ تدابير مضادة. ومع ذلك، قالت الغرفة إنها تدعم أي اتفاق «يحل القضايا الرئيسية والهيكلية» التي تواجه الشركات الأمريكية في الصين.

وكانت الغرفة التجارية الأمريكية في الصين قالت، في الماضي، إن العديد من الشركات الأمريكية تشعر بأنه غير مرحب بها في الصين، وأنها تعامل بشكل غير عادل، مقارنة بالشركات المحلية.

الصين مسؤولة عن نصف عجز الميزان التجاري

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس للصحفيين في لوكسمبورج، إن الصين مسؤولة عن نصف العجز في الميزان التجاري لبلاده، وتشكل واردات السيارات النصف الآخر.

وقال روس: «يأتي نحو نصف عجزنا التجاري من منتج واحد وهو السيارات. ونحو النصف الآخر من عجزنا التجاري يأتي من منطقة جغرافية تُسمى الصين».

وأضاف: «وبالتالي لخفض هذا العجز التجاري -وهو أحد أكبر أهداف هذه الإدارة- نحتاج إلى التعامل مع الصين ككيان، ونحتاج إلى التعامل مع السيارات كخط إنتاج». ومن المنتظر أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول 18 مايو/أيار مسألة زيادة الرسوم على واردات السيارات للسوق الأمريكية من عدمه، استناداً إلى تقرير لوزارة التجارة. ( د ب أ)