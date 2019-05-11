نمو القطاعات يمنح المنتجين المزيد من القوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير الطاقة الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال، إن معادلة تطوير أداء القطاعات غير النفطية ودعم استقرار أسواق النفط العالمية والحفاظ على معدلات نمو مستهدفة من آليات تعظيم عائدات النفط، تشكل أكبر تحديات وأهداف الدول المنتجة للنفط على مستوى المنطقة، ويشكل التركيز الاستثماري باتجاه تحفيز القطاعات غير النفطية ورفع نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الحيز الأكبر من خطط واستراتيجيات التنمية الجاري تنفيذها حتى العام 2030.

وتابع التقرير أن تطوير أداء القطاعات غير النفطية لا يعني بشكل أو بآخر إهمال أو الاستغناء عن قطاعات الطاقة وعوائدها، كونها جزءاً لا يتجزأ من الثروات الوطنية، التي يجب تحقيق الاستفادة القصوى منها، مما يعني مضاعفة الاستثمارات لزيادة إنتاجية القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة؛ إذ إن القطاعات الرئيسية الأخرى لن تشكل بديلاً وإنما ستصبح جميعها رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التمتع بمزيد من الثروات الطبيعية ذات العلاقة بقطاع الطاقة، يعد ميزة تنافسية تفقدها الكثير من الدول على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي يمكن للدول المنتجة وغير المنتجة لمشتقات الطاقة لعب أدوار رئيسية مؤثرة فيها.

ومع تسجيل موازنة المملكة العربية السعودية فائضاً بنحو 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم من نمو في الإيرادات النفطية وغير النفطية، هو الأول من نوعه منذ العام 2014، وما يرافقها من توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي سيصل إلى 2.5% خلال السنوات القليلة القادمة، يتوقع أن تتقدم القطاعات غير النفطية في أدائها وصولاً إلى نسبة 2.7% خلال العام الحالي، والذي يُعد معدل نمو مرتفعاً مقارنة بالسنوات الأخيرة التي عانت الضغوطات المالية والاقتصادية وتراكم العجوزات.

وأثبتت القطاعات الاقتصادية غير النفطية لدى الاقتصاد الإماراتي جدوى الاستثمارات المتراكمة، وصولاً إلى مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت 70%، وتوقعات إيجابية يحملها النمو الاقتصادي في الدولة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% نهاية العام الحالي مقارنة ب 2.9% عام 2018.

وتسجل مؤشرات الأداء الاقتصادي المزيد من النمو والإنجازات مع كل ارتفاع يحققه قطاع النفط والغاز، ما يعني أن النهج الذي يجري العمل عليه في الدولة قابل للتعميم على كافة الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة.

وأضاف تقرير نفط الهلال أنه بات من الضروري البحث في كل ما من شأنه فرض عوامل الاستقرار على أسواق الطاقة العالمية دون انتظار الحلول الآنية غير العملية القادمة من قبل المستوردين فقط، ذلك أن الهدف الأساسي لكافة الاقتصادات المستوردة الحصول على الخام بتكاليف متدنية، بغض النظر عن تقلبات الأسواق وأسبابها وتبعاتها على الاقتصادات المنتجة.