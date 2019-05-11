«سينوبك» و«سي.إن.بي.سي» تتخليان عن شراء نفط إيراني في مايو تجنباً للعقوبات الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن شركة الصين للبتروكيماويات (مجموعة سينوبك)، إلى جانب مؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركتي تكرير تعود ملكيتهما للدولة، تخلتا عن شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/أيار؛ بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات من العقوبات؛ لزيادة الضغط على طهران.

ولم تجدد الولايات المتحدة أي استثناءات من العقوبات على إيران، لتتبنى موقفاً أكثر تشدداً عما كان متوقعاً مع نهاية أجل الإعفاءات. وجرى منح الإعفاءات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني.

والصين أكبر عميل لنفط إيران مع استيرادها 475 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وقال مصدران: إن سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية تخلتا عن حجز شحنات للتحميل في مايو/أيار مع قلق الشركتين من أن الحصول على نفط من إيران قد ينتهك العقوبات الأمريكية، ويؤدي إلى عزلهما عن النظام المالي العالمي.

وقال مصدر ثالث: إن سينوبك، التي تشتري غالبية واردات الصين من نفط إيران، لا ترغب في خرق عقد توريد طويل الأجل؛ لكنها اختارت تعليق حجز شحنات جديدة حالياً؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالعقوبات.

وطلبت المصادر المطلعة عدم نشر أسمائها؛ بسبب الطبيعة الحساسة للمسألة.

ومن بين خمس ناقلات عملاقة قامت بتحميل نفط إيراني في إبريل/نيسان لنقله إلى الصين، فرغت ناقلتان شحنتيهما، بينما تنتظر ناقلتان قبالة نينغبو وتشوشان في شرق الصين لتفريغ شحنتيهما، وفقاً لبيانات رفينيتيف والمحللة لدى رفينيتيف إيما لي.

وتتجه ناقلة خامسة إلى شويدونج في إقليم قوانجدونج جنوب البلاد.

وقالت المصادر: إنها لا تعرف مدة الإيقاف.