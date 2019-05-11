«إيمو هانوفر 2019».. أحدث الآلات أمام الشركات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



استناداً إلى توقعات المعهد البريطاني للبحوث والاستشارات الاقتصادية (أكسفورد إيكونوميكس)، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً بنسبة 2.8% هذا العام، مع زيادة في حجم الاستثمارات بالنسبة ذاتها. وسيكون استهلاك الإنتاج الصناعي ومعدات اﻵلات أعلى بكثير مع نمو قدره 3.2 و3.6% على التوالي.

وفق هذه المعطيات الاقتصادية، ستنطلق في مدينة هانوفر الألمانية فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض (إيمو هانوفر EMO (2019 المعرض التجاري العالمي المتخصص في قطاع تصنيع المعادن ومعدات الآلات، وذلك في الفترة الممتدة من 16 إلى 21 سبتمبر من العام الحالي، تحت شعار: «التقنيات الذكية تقود قاطرة إنتاج الغد».

وفي مؤتمر صحفي عقده المعرض في دبي، قال كريستوف ميلر، المدير العام للمعرض الذي تنظمه الرابطة الألمانية لمصنعي معدات الآلات (VDW): إن الاقتصاد العالمي لا ينمو بحيوية كما كان في العام الماضي، ومع ذلك، فإن هذا التباطؤ بعد سنوات النمو المضطربة يعني أن الشركات يمكن أن تركز مرة أخرى على القضايا الاستراتيجية وتتخذ قرارات بشأن استثماراتها المستقبلية، ملمحاً إلى أن (إيمو هانوفر 2019) يمثل المنصة المثالية لذلك، حيث سيوفر معلومات عن الحالة الراهنة لتكنولوجيا الإنتاج الحديثة، وحلول الإنتاج المستقبلي في ما يتعلق بالشبكات والرقمنة.



الاقتصاد الإماراتي يعاود انتعاشه



ورغم تراجع الزخم في النمو الاقتصادي العالمي، فإن الخط البياني لاستهلاك معدات الآلات لا يزال يشهد ارتفاعاً مطرداً. ووفقاً لما ذكر في المؤتمر الصحفي لمعرض إيمو هانوفر بالاعتماد على تقارير معهد (أكسفورد إيكونوميكس)، فإن الاقتصاد في الإمارات قد شهد نمواً ملحوظاً من جديد في العام الماضي بعد نمو ضعيف في عام 2017، حيث ارتفع بنسبة 2.3% عام 2018. ويتوقع الباحثون الاقتصاديون نمواً إضافياً في العام الحالي قدره 2.9%. واستناداً إلى ملاحظات «ألمانيا للتجارة والاستثمار» (GTAI).

ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات 3.6%. ونظراً لانخفاض الطلب على استهلاك معدات الآلات بنسبة 17% إلى 132 مليون يورو في عام 2017، فمن المتوقع حدوث انتعاش في العام الحالي 2019 في هذا القطاع، كما حدث في 2018.

تحظى التكنولوجيا فائقة التطور للآلات الألمانية بطلب كبير في الإمارات؛ إذ تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة بين البلدان المورِّدة الرئيسية المعنية، بعد الصين وإيطاليا، بحصة تبلغ 11%.

ويعتبر معرض إيمو هانوفر 2019 فرصة مهمة لشركات القطاع الصناعي العاملة في الإمارات لمواكبة أحدث تقنيات الإنتاج الذكية والمعدات المتطورة التي سيعرضها عدد ضخم من الشركات العالمية المشاركة في المعرض، منها أكثر من 1000 شركة مصنِّعة من الصين وإيطاليا وألمانيا.