ساويرس يكفل عبدالودود.. وعارف نقفي بانتظار «الفرج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال عارف نقفي الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «أبراج» رهن الاحتجاز بعد أن قال محاميه: إنه لم يكن قادراً على سداد سند كفالة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر قيمة لكفالة تشهدها المحاكم البريطانية.

وخلال جلسة الاستماع في محكمة ويستمنستر الجزئية أمس، قال هوجو كيث محامي نقفي: إن المبلغ الذي تطلبه المحكمة للإفراج عن موكله «لم يسبق له مثيل»، موضحاً أنه على الرغم من «اتجاهنا نحو دفعه، إلا أننا لم نتمكن من جمع المبلغ بعد».

ومع ذلك، دُفع 650 ألف جنيه إسترليني من أموال الكفالة في المحكمة من قبل ثلاث شركاء للرئيس التنفيذي السابق لأبراج، وهم جافيد أحمد، رجل أعمال أمريكي باكستاني، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة «تيت آند لايل» البريطانية، وآصف رانجونوالا، مؤسس شركة ساوث ستريت لإدارة الأصول، ومالكوم بيكيت الذي يعمل في مجال العقارات.

ووافق أحمد ورانجونوالا على دفع 300 ألف جنيه من المبلغ، في حين قال بيكيت إنه سيتكفل بدفع 50 ألف جنيه استرليني. وجرى الاتفاق على تفاصيل سند الكفالة قبل أسبوعين، وفقاً لكيث. وستعقد الجلسة المقبلة لنقفي في ال 12 من يونيو.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الملياردير المصري نجيب ساويرس، هو من بين الضامنين لسند الكفالة البالغة قيمته 10 ملايين دولار، للإفراج عن مصطفى عبدالودود، التنفيذي السابق في مجموعة «أبراج». (وكالات)