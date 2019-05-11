المستهلك في الإمارات أقل إقبالاً على اكتناز الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



وصل نصيب الفرد من الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة إلى 4 جرامات في 2018، وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن نصيب الفرد أخذ منحى تراجعياً منذ عام 2010 عندما كانت حصة الفرد 9.3 جرامات من المعدن الثمين الأمر الذي يعزى في جزء منه لارتفاع عدد سكان الدولة على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتراجع الطلب على الذهب في العام الماضي بنحو 23% الأمر الذي عزاه المجلس إلى طرح ضريبة القيمة المضافة التي زادت تكلفة الذهب بإضافة 5%، الأمر الذي جعل المشترين يؤثرون إرجاء قرارات الشراء. لكن، ووفقاً لأحدث بيانات المجلس تعافى الطلب على الذهب في الدولة نسبياً بإضافة 6% في الربع الأول من العام الجاري.

ويعد نصيب الفرد من الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة، رغم تراجعه في السنوات القليلة الماضية، بين الأعلى على مستوى العالم. حيث أظهر تقرير المجلس أن النصيب الأعلى للفرد من الطلب على الذهب هو في هونج كونج ووصل إلى 7 جرامات للفرد في 2018، تلتها سويسرا بحصة 4.4 جرام.

أما في الهند التي يهتم مواطنوها باقتناء الذهب فوصل الطلب على المعدن الثمين إلى 0.6 جرام للفرد في العام الماضي، مع ارتفاع عدد السكان. ووصل نصيب الفرد في الولايات المتحدة إلى 0.5 جرام. وفي الدول العربية أظهر التقرير إن نصيب الفرد من الطلب في الكويت بين الأعلى في المنطقة مع حصة 3.8 جرام، ووصل نصيب الفرد في مصر من الطلب الاستهلاكي على الذهب إلى 0.3 جرام في 2018.

ويأتي الطلب للفرد في أوروبا، باستثناء سويسرا، عند مستويات متدنية في الأغلب، حيث لم يتجاوز نصيب الفرد في إسبانيا وفرنسا 0.2 جرام في العام الماضي، ووصل في إيطاليا إلى 0.3 جرام، وفي بريطانيا 0.5 جرام، وفي النمسا 0.9 جرام، ونحو 1.3 جرام في ألمانيا.