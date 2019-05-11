شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لـ «دانسك» الدنماركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «دانسك» الدنماركي، الذي يخضع للتحقيق بشأن مخالفة قوانين مكافحة تبييض الأموال، تعيين رئيس تنفيذي جديد للبنك.

ومن المقرر أن يتولى كريس فوجلتسانج (56 عاماً) الهولندي الجنسية الذي عمل في بنك (إيه بي إن أمرو) الهولندي على مدار 17 عاماً، مهام منصبه الجديد في أكبر بنك دنماركي، اعتباراً من أول يونيو المقبل. (د.ب.أ)

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