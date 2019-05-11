15 % نمو مبيعات آيسر في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تأكيداً لدورها الرائد في كسر الحواجز بين الإنسان والتكنولوجيا، احتفلت آيسر، مؤخراً بالذكرى السابعة والعشرين لانطلاق عملياتها في الشرق الأوسط.

وقال باول كولينز، المدير العام لشركة آيسر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مرت الشركة والمنطقة بفترة استثنائية من النمو والازدهار، ومع التطور المستمر في قطاع التكنولوجيا، نحرص على مساعدة عملائنا على مواكبة هذا التطور؛ من خلال وضع احتياجاتهم على رأس أولوياتنا. ونتيجة لذلك، تعد أرقام المبيعات التي حققناها في الشرق الأوسط خلال عام 2018 برهاناً على النجاح الذي أحرزناه في المنطقة؛ حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 15٪ في دولة الإمارات، و10% في السعودية، و12٪ في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، و15% في مصر.

ويعود تاريخ الشركة في المنطقة إلى ما يقرب من ثلاثة عقود؛ حيث بدأت أعمالها في عام 1992 بفريق مؤلف من 7 موظفين فقط؛ لتقديم خدماتها إلى 15 بلداً بين الشرق الأوسط وإفريقيا. وحققت العلامة التجارية المرموقة إنجازات استثنائية على مر الأعوام مثل نجاحها في عام 1993 بأن تكون أول شركة من نوعها في دولة الإمارات تقدم خدمة الاستلام والتسليم «Collect & Drop» لعملاء تكنولوجيا الأجهزة المحمولة. وفي عام 1994، افتتحت الشركة أولى عمليات التجميع لأجهزة الحاسوب المكتبي التابعة لشركة عالمية في المنطقة. إلى جانب ذلك، حازت آيسر في عام 2006 «جائزة دبي للجودة» والتي تنظمها الدائرة الاقتصادية في دبي. وفي العام التالي، حصلت الشركة على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال» عن فئة التصنيع والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، كما حصلت أيضاً على جائزة أفضل علامة تجارية «سوبر براندز الإمارات» في عامي 2003 و2008.