شجرة الغاف «سلامة» في موقع إكسبو تروي حكايتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلق إكسبو 2020 دبي، فيلماً تشويقياً قصيراً يروي حكاية «سلامة» - الاسم الذي أطلقه على شجرة الغاف الموجودة في موقعه، والتي تم الحفاظ عليها وحمايتها من تأثير أعمال الإنشاء لما لها من أهمية لا تقدر بثمن.

يحكي الفيلم قصة سلامة، غافة السلام والتسامح، وارتباطها بتاريخ أرض الإمارات منذ القدم لننظر عبر قصتها إلى الماضي ونعيش الحاضر ونتطلع إلى المستقبل المتمثل في إكسبو 2020 دبي وما بعده.

نمت سلامة على أرض الإمارات وشهدت أجيالاً مرت على هذه الأرض، وعاشت معهم ومع أبنائهم وأحفادهم. ومثل أبناء هذه الأرض، قاومت الظروف القاسية ونمت وازدهرت.

أصبحت الغافة سلامة محطة تستقبل العابرين والمسافرين، كانت ملتقى يجمع الناس ويقرب بينهم للتواصل والتفاهم والتسامح. وشهدت توحد الناس على هذه الأرض تحت ظل علم واحد في دولة واحدة.

يختتم الفيلم بسلامة التي تمثل الملتقى الذي جمع أبناء الإمارات وهي تشرف على إكسبو 2020 الذي سيجمع العالم. وينتظر أن يكشف إكسبو المزيد في سبتمبر المقبل.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي. وسوف يشارك في الحدث الضخم أكثر من 190 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص - وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.