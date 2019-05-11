بكين..المدينة المحرمة وعاصمة الإمبراطورية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمنحك الصين جولة مثيرة، فلكل منطقة ثقافة مأكولات خاصة بها، وفي بكين بعض من المعالم التاريخية الرائعة، بخلاف المدن الأصغر حجماً والتي تتفوق على العديد من الدول الأوروبية من ناحية عدد السكان، إلا إن العاصمة بكين هي الدافع لعجلة اقتصاد الصين. ستجد هنا أناساً يتوقون للقائك، وأطعمة تصيبك بالدهشة، ومزيجاً من الأشياء القديمة والعصرية.

زيارة بكين تعني الغوص مباشرة في أعماق تاريخ الصين.. مدينة بيروقراطية شاءت الأقدار أن تكون ملأى بالمناظر الجميلة المؤثرة مثل المدينة المحرمة وساحة تيانانمن. المأكولات في بكين جيدة وبوجه خاص في شارع الأشباح (جوي جيا)، وتتيح تذوق بعض العينات من مجموعة كبيرة من الأكشاك. من السهل القيام بزيارة لسور الصين العظيم من بكين. يبدو الوقوف على قمته ومشاهدته وهو يمتد في المسافة أمامك تشويق لا يضاهيه أي تشويق في أي مكان في العالم.

حجزت بكين لنفسها مكانة في العالم الحديث منذ عام 2008 عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية التي لن تتكرر. كانت فرصة للتنين النائم، أن يعلن للعالم أنه استيقظت، وأعلنت العاصمة أنها مفتوحة للأعمال التجارية.

جلبت دورة الألعاب الأولمبية معها تغييراً ثقافياً ومادياً جارفاً للمدينة. وقد بلغت الإنجازات المعمارية التي تصيب بالدوار أوجها باستاد عش الطائر، ومكعب الماء، ودار بكين للأوبرا. ولا تزال هذه الصروح المعمارية تقدم التباين الرائع مع البيوت التقليدية ذات الأزقة، التي لا تزال باقية إلى حد كبير، بفضل سكان المدينة من الطبقات الوسطى الناشئة الذين رأوا في تلك المباني الجميلة فرصة سانحة، وحولوها إلى مطاعم وفنادق وملكيات خاصة راقية.

مطاعم أنيقة

وقد قدمت الألعاب أيضاً بكين كوجهة سفر أيسر منالاً بكثير مما كانت عليه سابقاً. على سبيل المثال، كان ركوب سيارة أجرة يمثل تدريباً في الدبلوماسية المحنكة، وتقنيات التواصل المبتكرة، والكثير من الإشارات، فضلاً عن رؤية أجزاء من المدينة لم ترغب أبداً برؤيتها. أما الآن، فمعظم سائقي سيارات الأجرة يتكلمون قليلاً من الإنجليزية، ومعتادون على مشاركة سياراتهم مع السياح.

علاوة على ذلك، تم بناء العديد من الفنادق الفاخرة، إضافة إلى مطاعم أنيقة تستكمل مشهد المطاعم الممتازة وذات الأسعار المعقولة الموجودة أصلاً في المدينة.

المفرح هو أن التجديد الشامل في بكين قد استثنى المدينة المحرمة، المذهلة كما هي دائماً، مع أبراج الطبل والجرس، والقصر الصيفي، الواقعة خارج المدينة تماماً. تقدم هذه المواقع الخلابة تذكيراً بتاريخ بكين الإمبراطوري الغني. وفي الوقت نفسه، تعبر المباني الحكومية التقشفية، وميدان تيانانمين الفسيح والشوارع الواسعة، عن قوة الصين في العصر الحديث.

مشهد فني

وعلى الرغم من أن بكين هي عاصمة جمهورية الصين الشعبية، فقد حافظت المدينة دوماً على تيار تحتي مشاكس، يتجسد في خفة دم السكان المحليين، إضافة إلى مشهد فني وموسيقي يتسم بالغرابة، وحياة السهر النابضة.

والآن، ماذا ستفعل في بكين؟

قم بالتجول في نانلوجتشانج، المقدمة المثالية لأزقة بكين، وبعض المحال التجارية المستقلة الكبيرة. يحظى الزوار بفرصة لاقتناص الهدايا التذكارية الرائعة من بلاستيرد، حيث تحمل تصاميم القمصان هنا الملصقات الدعائية الشيوعية، إضافة إلى زيارة لبعض المقاهي والمطاعم التي يكتظ بها الشارع. إن نصف المتعة في نانلوجتشانج هو استكشاف شوارعها الجانبية، والتي يؤدي واحد منها إلى أبراج الطبل والجرس.

وإذا كانت بمثابة المفاجأة أن تمتلك بكين مشهداً فنياً صريحاً ومعبراً، فلطالما كانت منطقة 798 موطناً لكثير من كبار الفنانين في الصين، بما في ذلك جيانج يوتشينج ووانج زيوي وسو جينيوان. تمتلئ المنطقة بالمعارض، إضافة إلى المقاهي والصالات.

والآن، انس نفسك بين روائع المدينة المحرمة، زج بنفسك متحلياً بالشجاعة بين حشود السياح المحليين لتعيش التجربة الحقيقية. يمكنك التملص من بين الحشود ودخول إحدى غرف العرش أو الباحات العديدة الموجودة، التي تبدو كلها رائعة. كما يعتبر متحف القصر الموجود في الموقع موطناً لمجموعة مهمة من الرسومات واللوحات الخزفية.

Advertisements

السور العظيم

يرتفع سور الصين العظيم الذي يعد أحد مواقع منظمة اليونيسكو للتراث العالمي وأحد عجائب الدنيا السبع، إلى آفاق رحبة لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر.

ويبلغ طول هذا السور نحو عشرة آلاف ميل يقطع الصين من شرقها إلى غربها، ويمكن مشاهدته من الفضاء. أما أقرب الأماكن التي يمكن زيارتها انطلاقاً من بكين فهو بادالينج الذي يقع على بعد 75 كيلومتراً إلى الشمال من المدينة.

وعلى الرغم من ذلك، فمن المفيد أن تسافر 45 كيلومتراً أخرى لزيارة سيماتاي في جوبيكو الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع عشر. وهذا الجزء من الجدار لا يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، كما أنه بحال أفضل بكثير من بقية الأجزاء. ويبلغ طول هذا الجزء 5.4 كيلومتر ويضم 35 برجاً للمراقبة تنتشر على طول السلاسل الجبلية، وهو يشكل بحق مكاناً جديراً بالاهتمام من حيث مشاهدة المناظر الطبيعية والسير في الدروب الوعرة والاستكشاف.

يمتد السور على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، من تشنهوانجتاو على خليج بحر بوهاي (البحر الأصفر) في الشرق إلى منطقة جاوتاي في مقاطعة جانسو في الغرب. وتم بناء سور آخر إلى الجنوب، يمتد من منطقة بكين إلى هاندن.

طول سور الصين العظيم 2400 كيلومتر، وقد اختير واحداً من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدولي عام 2007. وأصبح من أهم الأشياء التي لابد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحين. حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر السور مشروعاً دفاعياً عسكرياً قديماً بارزاً ونادراً في التاريخ المعماري البشري.. إنه رمز للأمة الصينية، ولم يُظهر ذكاء أسلاف الصينيين فحسب؛ بل يجسد جهداً بذلوا فيه العرق والدماء. ويشتهر في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته.

بدأ بناء سور الصين العظيم خلال عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من 2000 عام. إنه مشروع دفاعي متكامل يتكون من الحيطان الدفاعية وأبراج المراقبة والممرات الاستراتيجية، وثكنات الجنود وأبراج الإنذار وغيرها من المنشآت الدفاعية.

يسيطر على هذا المشروع الدفاعي نظام قيادي عسكري متكامل يتكون من مستويات مختلفة. فلنأخذ سور الصين في أسرة مينج الملكية كمثال، كان هذا السور ينقسم إلى تسع مناطق إدارية عسكرية، ولكل منطقة رئيس تنفيذي لإدارتها بصورة منفصلة ومسؤول عن إصلاح السور داخل المنطقة وترميمه، وهو مسؤول أيضاً عن الشؤون الدفاعية في المنطقة أو مساعدة المناطق العسكرية المجاورة على شؤونها الدفاعية وفقاً لأمر وزارة الدفاع الوطنية. كان عدد الجنود المرابطين على خط السور في عهد أسرة مينج الملكية مليون جندي.

الجبال والصحراء

يمر سور الصين العظيم بتضاريس جغرافية مختلفة ومعقدة، حيث يعبر الجبال والأجرف ويخترق الصحراء ويجتاز المروج ويقطع الأنهار؛ لذلك فإن الهياكل المعمارية للسور مختلفة وغريبة أيضاً؛ إذ بني السور في المناطق الصحراوية بمواد مكونة من الأحجار المحلية ونوع خاص من الصفصاف نظراً لشح الصخور والطوب.

أما في مناطق هضبة التراب الأصفر شمال غربي الصين، فبني السور بالتراب المدكوك أو الطوب غير المحروق، لكنه متين وقوي لا يقل عن متانة السور المبني بالصخور والآجر. وبني السور في عهد أسرة مينج الملكية غالباً من الطوب أو الصخور أو بخليط من الطوب والصخور. وتوجد قناة تصرف المياه على قمة السور لأجل صرف مياه الأمطار تلقائياً وحماية السور. وإضافة إلى دوره العسكري، أثر سور الصين العظيم في التنمية الاقتصادية الصينية أيضاً. إن اتجاه سور الصين متطابق تقريباً مع الخط الفاصل بين المناخ شبه الرطب والمناخ الجاف في الصين، وأصبح في الواقع فاصلاً بين المناطق الزراعية والمناطق البدوية.

عرض الإمارات للعطلات إلى بكين

تقدم الإمارات للعطلات عروضاً تبدأ من 3610 دراهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، وبشرط الحجز والسفر من الآن وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019. السعر يغطي تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق بولمان بكين ساوث (5 نجوم)، بما في ذلك وجبة الفطور وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، و20% أميال سكاي واردز إضافية.