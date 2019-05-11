شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً لمستوى 116.40 الذي يشكّل مقاومة مهمة الآن ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستويات 109.60 ثم 102.56 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.56 والمقاومة 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط