شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح ليخترق مستوى 75.35 ويستقر فوقه من جديد، لكنه يواجه المتوسط المتحرك 50 الذي يحاول حماية السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ويحتاج السعر للتداول دون المستوى المذكور من جديد لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 69.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 79.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط