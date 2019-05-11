شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الإيثريوم تداولات إيجابية بعد الارتكاز على مستوى 170.76، مدعوماً بالإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 191.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 191.50

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد