شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر البتكوين اختراقاً أولياً لمستوى 6355.00 ويحاول الثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.
لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أعلاه أو كسر الدعم 6170.00 لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 6000.00 والمقاومة 6500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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