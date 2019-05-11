أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل نيسان.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل نيسان 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.
وقالت الخزانة إن الانفاق الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 بالمئة إلى 536 مليار دولار.
وأضافت أن الإيرادات والمصروفات كلتيهما سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.
وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأمريكية تحقق فائضا في الميزانية قدره 160 مليار دولار في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.