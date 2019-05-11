قطر أكبر الخاسرين فى بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت بورصة قطر قائمة أكبر الخاسرين ببورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 4.7% خاسرة 453.35 نقطة لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة، كما تراجعت باقى بورصات الخليج بنسب متفاوتة.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر بنسبة 4.7% خاسرة 453.35 نقطة لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقى لها 27.78 مليار ريال بنسبة انخفاض 4.74%. بورصة قطر تراجعت بورصة قطر بنسبة 4.7% خاسرة 453.35 نقطة لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقى لها 27.78 مليار ريال بنسبة انخفاض 4.74%. وبلغ حجم التداول ببورصة قطر خلال أسبوع 44.1 مليون سهم بقيمة 1.12 مليار ريال. وتراجعت كافة القطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك بنبسبة 5.60%، يليه قطاع التأمين بنسبة 5.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.88%، ثم قطاع الصناعة 4.54%، ويليهم النقل 2.06%، والاتصالات والبضائع بواقع 1.59% و0.69% على التوالى. وخلال الأسبوع تراجع 37 سهماً على رأسهم دلالة بنسبة 10.17%، بينما ارتفع 8 أسهم تقدمها العامة للتأمين بنسبة 2.45%، فيما استقر سهم البنك الأهلى وحيداً عند سعر الأسبوع الماضى البالغ 30 ريالاً. Advertisements بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.2 % خاسراً 85.9 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة، بضغوط عمليات جنى أرباح ليخسر 9.5 مليارات درهم. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.2 % خاسراً 85.9 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة، بضغوط عمليات جنى أرباح ليخسر 9.5 مليارات درهم. وتراجع ببورصة دبى، قطاع السلع بنسبة 6.3 % مع هبوط سهم دى إكس بى بالنسبة ذاتها، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.43 % مع تراجع سهم داماك العقارية 12.1%، وتراجع أسهم إعمار مولز وإعمار للتطوير بنسبة 7.9%، وإعمار العقارية بنسبة 2.8%، وديار للتطوير 5.18 %. وهبط قطاعى الاستثمار والبنوك بنسبة 2.6 و2.68 % مع انخفاض سهم دبى للاستثمار بنسبة 3.68 %، وسوق دبى المالى 2.7 %، الإمارات دبى الوطنى 3.3 %، ودبى الإسلامى 0.6 %. بورصة الكويتتباينت بورصة الكويتية، خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع المؤشر العام 1.9% عند مستوى 5803.2 نقطة مقابل 5694.96 نقطة بالأسبوع الماضي، رابحاً 108.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول 2.89% ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.72 % ليغلق عند مستوى 4831.2 نقطة. بورصة الكويتتباينت بورصة الكويتية، خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع المؤشر العام 1.9% عند مستوى 5803.2 نقطة مقابل 5694.96 نقطة بالأسبوع الماضي، رابحاً 108.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول 2.89% ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.72 % ليغلق عند مستوى 4831.2 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 524.08 مليون سهم بقيمة 144.42 مليون دينار.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 4% خلال آخر 6 جلسات، ليغلق أدنى مستوى 9300 نقطة الذى سجله نهاية الأسبوع الماضى.

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